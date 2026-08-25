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Во Львове депутаты отказались закрывать секс-шопы в центре города

Во Львове депутаты отказались закрывать секс-шопы в центре города

Во Львове разгорелся скандал на духовной почве. Местные депутаты отклонили петицию священника Украинской греко-католической церкви, который требовал убрать секс-шопы и стриптиз-клубы из исторического центра города.

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