Во Львове депутаты отказались закрывать секс-шопы в центре города

Во Львове разгорелся скандал на духовной почве. Местные депутаты отклонили петицию священника Украинской греко-католической церкви, который требовал убрать секс-шопы и стриптиз-клубы из исторического центра города.
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