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Царьград

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ПВО РФ: Успешно уничтожено 10 украинских дронов над тремя регионами России

ПВО РФ: Успешно уничтожено 10 украинских дронов над тремя регионами России

Утром силы противовоздушной обороны России нейтрализовали десять украинских беспилотников. Инцидент произошел над Орловской, Тульской и Курской областями.

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