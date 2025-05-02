В Приангарье пьяный подросток за рулем спровоцировал ДТП: двое в больнице

1 мая в деревне Галки Иркутского района произошло ДТП, в котором пострадали два человека. 16-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ 2107, не справился с управлением, машина опрокинулась и врезалась в столб.
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