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Иркутск Сегодня

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В Приангарье пьяный подросток за рулем спровоцировал ДТП: двое в больнице

1 мая в деревне Галки Иркутского района произошло ДТП, в котором пострадали два человека. 16-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ 2107, не справился с управлением, машина опрокинулась и врезалась в столб.

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