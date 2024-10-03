Самый сексуальный стюард «Аэрофлота» разочаровал Интернет всего одной фразой

В Сети разочаровались поведением стюарда на интервью. фото: Соцсети «По SUти» / T.meЭкс-бортпроводник авиакомпании «Аэрофлот» Даниил, который стал известен в Сети благодаря своей брутальной внешности, уже успел разочаровать публику.
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