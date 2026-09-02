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Поездка без прав закончилась ДТП с пострадавшими детьми на Алтае

Поездка без прав закончилась ДТП с пострадавшими детьми на Алтае

Дети получили ушибы головы и грудной клетки Два несовершеннолетних пассажира получили травмы в ДТП в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.

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