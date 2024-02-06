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Польский спецназовец заявил о невозможности Украины вернуть потерянные территории

Польский спецназовец заявил о невозможности Украины вернуть потерянные территории

Россия слишком сильна, чтобы Украина могла когда-либо вернуть утраченные территории, заявил изданию Glos24 военный аналитик, бывший оператор польского отряда специального назначения «Гром» с позывным Наваль.

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