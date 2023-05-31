Журнал «Профиль»

13 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Верной дорогой идёмРоссия ограничила...
  • Станислав Захаров
    Как может снижаться безработица, если одновременно снижается численность работающих и пенсионеров. Где четыре миллион...Безработица в Рос...
  • Станислав Захаров
    Минтруда с 2019 года блефует. У нас только неработающих предпенсионеров целых шесть миллионов человек.Безработица в Рос...

CNN: Си Цзиньпин призвал глав нацбезопасности КНР готовиться к "худшему сценарию"

CNN: Си Цзиньпин призвал глав нацбезопасности КНР готовиться к "худшему сценарию"

Правящая Коммунистическая партия Китая наращивает усилия по противодействию любым предполагаемым внутренним и внешним угрозам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх