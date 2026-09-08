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Почтальоны «Почты России» получат антидроновые ружья

Почтальоны «Почты России» получат антидроновые ружья

Теперь сотрудники «Почты России» смогут использовать антидроновые ружья для охраны почтамта и сопровождения денег.

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