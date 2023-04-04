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WP: Запад закрывает глаза на причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

WP: Запад закрывает глаза на причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

Global Look Press | Gerard Bottino / Keystone Press Agency Западные политики не исключают участие Варшавы и Киева в диверсии на «Северных потоках», однако ни ЕС, ни НАТО не заинтересованы в установлении реальных виновников.

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