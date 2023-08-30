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Сегодня у них всё ещё виновата Россия, но завтра во всем будет виновата Украина! А Запад останется белым и пушистым, как при Гитлере

Сегодня у них всё ещё виновата Россия, но завтра во всем будет виновата Украина! А Запад останется белым и пушистым, как при Гитлере

Юрий Кот     На эту мысль меня натолкнула реклама в Нью-Йорке с презентацией документального фильма National Geographic: «Так называемая Украина: последние дни на земле».

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Комментарии
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Алексей Тан
Про фото.... точно такие же ситуации были и в нацысткой Германии... и большая половина!... всегда это были евреи и еврейки... а этнические немцы, как правило... на работе были или в армии.... вероятно... за это и нацысты и дали &quot;ДОБРО&quot;... на уничтожение города музея и культуры, и сожения его в месте с людьми (этническими немцами) города ДРЕЗДАНА!.
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