Сегодня у них всё ещё виновата Россия, но завтра во всем будет виновата Украина! А Запад останется белым и пушистым, как при Гитлере
Юрий Кот
На эту мысль меня натолкнула реклама в Нью-Йорке с презентацией документального фильма National Geographic:
«Так называемая Украина: последние дни на земле».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Про фото.... точно такие же ситуации были и в нацысткой Германии... и большая половина!... всегда это были евреи и еврейки... а этнические немцы, как правило... на работе были или в армии.... вероятно... за это и нацысты и дали "ДОБРО"... на уничтожение города музея и культуры, и сожения его в месте с людьми (этническими немцами) города ДРЕЗДАНА!.
Свежие комментарии