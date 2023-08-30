Сегодня у них всё ещё виновата Россия, но завтра во всем будет виновата Украина! А Запад останется белым и пушистым, как при Гитлере

Алексей Тан

Про фото.... точно такие же ситуации были и в нацысткой Германии... и большая половина!... всегда это были евреи и еврейки... а этнические немцы, как правило... на работе были или в армии.... вероятно... за это и нацысты и дали "ДОБРО"... на уничтожение города музея и культуры, и сожения его в месте с людьми (этническими немцами) города ДРЕЗДАНА!.