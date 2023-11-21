Армения передаст 200 ракет "Точка-У" Украине?

Хочется обратиться ко всем тем, кто предлагал долбануть по Британии. Как генерал Гурулев. За то, что передавали Украине вооружение, за то, что замышляли непотребное, за Крымский мост, за Севернеые потоки.
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