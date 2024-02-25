Дачно-огородные...
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Дачно-огородные радости

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Подлива для котлет со сметаной и мукой

Подлива для котлет со сметаной и мукой

Хочу поделиться с вами рецептом приготовления подливы со сметаной и мукой. Очень нежная, вкусная, бархатистая подлива станет отличным дополнением к различным блюдам, например, к макаронам, картофелю, можно её подать и просто с хлебом.

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Комментарии
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Lora Некрасова
Да, это очень вкусно. Моя мама делала нам такую подливу. Я помню её с детства.
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