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ФедералПресс

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Российский рынок акций остается в минусе, но сильного снижения не показывает

Российский рынок акций остается в минусе, но сильного снижения не показывает

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. В понедельник на старте основной сессии торгов на Мосбирже динамика цен на акции «голубых фишек» на российском рынке складывается неоднозначно – отдельные бумаги растут, другие снижаются.

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