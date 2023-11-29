60-летний житель Геленджика из-за огромных долгов перед банком заложил чужой отель

60-летний житель Геленджика из-за огромных долгов перед банком заложил чужой отельГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного против 60-летнего жителя Геленджика.
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