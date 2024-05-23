В России проведут реформу налоговой системы, появится прогрессивная шкала налогообложения, но как это повлияет на самозанятых? Что станет с налоговым режимом для самозанятых? Министр экономики рассказал об изменениях в системе налогообложения Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских ….