В России проведут реформу налоговой системы, появится прогрессивная шкала налогообложения, но как это повлияет на самозанятых? Что станет с налоговым режимом для самозанятых? Министр экономики рассказал об изменениях в системе налогообложения Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских ….
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