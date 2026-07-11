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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 11 июля

Прогноз погоды в Крыму на 11 июля ⛅️ В Симферополе +25 и малооблачно В Севастополе +25 и малооблачно В Евпатории +24 и малооблачно В Черноморском +25 и малооблачно В Джанкое +27 и облачно с прояснениями В Ялте +24 и малооблачно В Алуште +25 и малооблачно В Керчи +25 и малооблачно В Армянске +25 и малооблачно В Красноперекопске +26 и малооблачно В Бахчисарае +25 и малооблачно В Феодосии +24 и малооблачно В Судаке +25 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.

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