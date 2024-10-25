Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дезертирство в ВСУ стало массовым, Киев молчит — обзор ситуации

Дезертирство в ВСУ стало массовым, Киев молчит — обзор ситуации

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