Сергей Собянин: Более 110 новых цифровых услуг на портале Москвы за год

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске и обновлении более 110 услуг на портале mos.ru за год. Среди нововведений: цифровое удостоверение многодетной семьи, пересчет коммунальных платежей и раздел «Культура Москвы».
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