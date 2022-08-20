Смейся до слёз

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При виде этих 15 фото возникает вопрос: «Как можно было забросить такую красоту?»

При виде этих 15 фото возникает вопрос: «Как можно было забросить такую красоту?»

Некоторые вещи перестают быть нужными. Покинутыми могут быть даже автомобили, дома, замки и отели. Они все так же остаюся красивыми, шикарными и величественными, но теперь рядом просто нет человека, который бы за всем этим следил и ухаживал.

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