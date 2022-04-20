В Ростовской области полицейские продолжают проводить профилактические встречи с молодежью

Инспектор ПДН ОМВД России по Пролетарскому району капитан полиции Стелла Волкова, совместно с участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Пролетарскому району капитаном полиции Сергеем Чеботаревым встретились с учащимися МБОУ Пролетарская СОШ № 6 и МБОУ Племзаводской ООШ Опенки.