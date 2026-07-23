США и Украина обсудили производство ракет для Patriot и дронов

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил о проведенной в Киеве встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященной вопросам производства ракет-перехватчиков для системы Patriot и поставок беспилотных летательных аппаратов.
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