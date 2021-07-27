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Евгений Рылов: «Первое золото за 25 лет? У меня цель была не изменить положение вещей, а доказать, что я лучший в мире»

Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал свою победу на 100-метровке на спине в Токио-2020. Эта победа стала первой для России в плавании с Олимпийских игр-1996.

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