NFF призвала ФИФА расследовать вручение Трампу премии мира

Норвежская футбольная ассоциация обратилась к ФИФА с жалобой, требуя расследовать возможные нарушения этических норм при вручении Дональду Трампу премии мира и отмене красной карточки Балогану, а также планы привлечения частных инвесторов.
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