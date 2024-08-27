В тайнике ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе нитрата таллия

Как рассказал в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в августе в одном из тайников ВСУ российские военные обнаружили подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия, а также тактические смеси.