Официантка с Украины, получившая дом за 650 тысяч фунтов от 82-летнего "отшельника", с которым она подружилась на работе в кафе, заявила сегодня, что никуда не уедет, хотя родственники старика выиграли в суде жестокую битву за наследство и намерены вернуть эту недвижимость себе.