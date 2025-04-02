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  • владимир рябченко
    Все по норам? Видимо на теме угрозы самый продуктивный распил... Со страху народу и возразить нечегоШвеция обезумела ...
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    На хрен они кому нужны?... Каждый ган...он мнит себя дирижаблем... Что тормоза прибалтийские, что чухонцы с дебильным...Швеция обезумела ...
  • igor ivlev
    👍Злость Трампа на ...

"Не уеду!" Украинка, укравшая дом у британца, проиграла суд — ее выселяют

"Не уеду!" Украинка, укравшая дом у британца, проиграла суд — ее выселяют

Официантка с Украины, получившая дом за 650 тысяч фунтов от 82-летнего "отшельника", с которым она подружилась на работе в кафе, заявила сегодня, что никуда не уедет, хотя родственники старика выиграли в суде жестокую битву за наследство и намерены вернуть эту недвижимость себе.

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