Резидент «Инсайт Люди» установил мировой рекорд

Футболист, фристайлер, резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», Дмитрий Зубов установил мировой рекорд по количеству набивания (чеканки) футбольного мяча на высоте более 300 метров в здании над уровнем земли в честь главного праздника нашей страны — Дня России.
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