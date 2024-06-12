Резидент «Инсайт Люди» установил мировой рекорд

Футболист, фристайлер, резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», Дмитрий Зубов установил мировой рекорд по количеству набивания (чеканки) футбольного мяча на высоте более 300 метров в здании над уровнем земли в честь главного праздника нашей страны — Дня России.