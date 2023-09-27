Затмения Солнца и Луны: грядущие астрономические события в октябре Елена ГалицкаяОктябрь обещает быть захватывающим для любителей астрономии, так как на небосклоне произойдут два уникальных астрономических события.
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