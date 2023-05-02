Полицейские в Подмосковье задержали подозреваемых в серии краж электроинструментов на сумму более 430 тысяч рублей

В дежурную часть Развилковского отдела полиции УМВД России по Ленинскому г.о. поступило три заявления от подрядчиков строительных работ о том, что неизвестные совершили хищение электроинструментов из помещений, не сданных в эксплуатацию домов, расположенных в д.
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