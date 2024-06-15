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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард «Арсенала» Кевин Кэмпбелл умер в возрасте 54 лет после тяжелой болезни

Лондонский клуб сообщил, что экс-нападающий умер после непродолжительной и тяжелой болезни. Ему было 54 года.

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