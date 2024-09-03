Инсайдер: Графическая производительность PlayStation 5 Pro будет на уровне Radeon 7700 XT ...

Инсайдер: Графическая производительность PlayStation 5 Pro будет на уровне Radeon 7700 XTГрафическая производительность PlayStation 5 Pro, как ожидается, будет находится на уровне Radeon 7700 XT, но с некоторыми улучшениями в плане трассировки лучей.
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