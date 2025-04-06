«Роскосмос» опубликовал снимки циклона, принесшего снегопад в Москву

Спутниковые снимки циклона «Зион», принесшего в Москву снегопад, опубликовал «Роскосмос» 6 апреля. «Сегодня на Москву обрушился циклон „Зион“, который принес с собой снегопады и метели», — говорится в сообщении.
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