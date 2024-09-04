Биолог Дорохов: недостаток сна может сократить продолжительность жизни

Недостаток сна может сократить продолжительность жизни на 10-15 лет. Об этом Pravda.Ru рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН доктор биологических наук Владимир Дорохов.