Биолог Дорохов: недостаток сна может сократить продолжительность жизни

Недостаток сна может сократить продолжительность жизни на 10-15 лет. Об этом Pravda.Ru рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН доктор биологических наук Владимир Дорохов.
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