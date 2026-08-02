Пакистан: первоначальные источники сообщили, что несколько сотрудников полиции, а также протестующие гражданские лица были ранены в результате взрыва возле полицейского участка Кабал в Кабале, округ Сват, провинция Хайбер-Пахтунхва, ранее в тот же день, когда в районе Кабал-Чоук проходила демонстрация.