Пакистан: первоначальные источники сообщили, что несколько сотрудников полиции, а также протестующие гражданские лица были ранены в результате взрыва возле полицейского участка Кабал в Кабале, округ Сват, провинция Хайбер-Пахтунхва, ранее в тот же день, когда в районе Кабал-Чоук проходила демонстрация.
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