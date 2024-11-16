Водитель, перевозивший гумпомощь, пострадал в массовом ДТП Вчера в Суровикинском районе в 15:30 час.
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Водитель, перевозивший гумпомощь, пострадал в массовом ДТП Вчера в Суровикинском районе в 15:30 час.