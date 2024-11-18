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Западные СМИ: Вашингтон, Лондон и Париж разрешили Киеву дальнобойные удары по России

Западные СМИ: Вашингтон, Лондон и Париж разрешили Киеву дальнобойные удары по России

Джо Байден впервые санкционировал применение Укрорейхом поставленных США ракет большой дальности ATACMS для ударов по территории России, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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