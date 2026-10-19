💡Сегодня Крым частично останется без света 19 октября ограничения подачи света будут происходить из-за ремонтных работ на электрических сетях с 8:00 до 20:00, сообщили в «Крымэнерго».
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