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МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с золотыми слитками

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с золотыми слитками

Global Look Press/Harry Hart/imageBROKER.com Мошенники звонят гражданам и убеждают приобрести золото в слитках или монетах, чтобы якобы уберечь денежные средства на банковских счетах от опасности, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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