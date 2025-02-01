МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с золотыми слитками

Global Look Press/Harry Hart/imageBROKER.com Мошенники звонят гражданам и убеждают приобрести золото в слитках или монетах, чтобы якобы уберечь денежные средства на банковских счетах от опасности, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.