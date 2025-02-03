Габбард назвала вторжение в Ирак самым дорогостоящим провалом Вашингтона

Вторжение в Ирак стало для Вашингтона самым дорогостоящим провалом. Как заявила кандидат на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард в колонке для Newsweek, это подорвало национальную безопасность и американские конституционные свободы.
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