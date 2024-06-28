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Министр сельского хозяйства Оксана Лут: «страховые компании хорошо работают по выплатам»

Министр сельского хозяйства Оксана Лут: «страховые компании хорошо работают по выплатам»

Регионам следует внимательно учесть потребности АПК в страховой защите при планировании бюджетов на поддержку сельхозпроизводства на следующий год, Минсельхоз России намерен увеличить господдержку на организацию агрострахования - указала министр сельского хозяйства России Оксана Лут на заседании оперативного штаба Минсельхоза по обсуждению полевых работ 26 июня.

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