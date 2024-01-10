Более полутора тысяч патронов изъяли у жителя Севастополя

Оперативники изъяли у 41-летнего севастопольца крупную партию боеприпасов. Сотрудники Управления уголовного розыска, получив информацию о том, что 41-летний севастополец хранит дома крупную партию боеприпасов, отправились убедиться в достоверности этих данных.