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Вести Севастополь

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Более полутора тысяч патронов изъяли у жителя Севастополя

Оперативники изъяли у 41-летнего севастопольца крупную партию боеприпасов. Сотрудники Управления уголовного розыска, получив информацию о том, что 41-летний севастополец хранит дома крупную партию боеприпасов, отправились убедиться в достоверности этих данных.

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