Путин назначил Кириенко председателем набсовета Центра исторической памяти

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность председателя наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при главе государства первого заместителя руководителя президента Сергея Кириенко.
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