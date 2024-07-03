Морская пехота США готовится победить Китай

Нынешний командующий КМП США генерал Эрик Смит (с) Фото пресс-службы ВМС США Командующий корпусом морской пехоты США рассказал о шестилетней работе по реформированию структуры для её подготовки к силовому сдерживанию и победе над Китайской Народной Республикой.
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