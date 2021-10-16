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Капитуляция неизбежна. Депутат Верховной рады Украины предрек поражение страны перед Россией

Капитуляция неизбежна. Депутат Верховной рады Украины предрек поражение страны перед Россией

Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».

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