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Мода и Шоу-бизнес

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Якунин: Благодатный огонь доставят в РФ в специальной лампаде

Якунин: Благодатный огонь доставят в РФ в специальной лампаде

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Россию в заранее подготовленной специальной лампаде отечественного производства, которая сделает перелет с огнем безопасным и сохранит пламя от перепада давления.

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