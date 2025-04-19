Якунин: Благодатный огонь доставят в РФ в специальной лампаде

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Россию в заранее подготовленной специальной лампаде отечественного производства, которая сделает перелет с огнем безопасным и сохранит пламя от перепада давления.
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