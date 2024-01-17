Запрещенные вещества обнаружили у пенсионера из Приморья на таможне

Сотрудники таможенного органа пункта пропуска "Полтавка" Приморского края при прохождении таможенного контроля выявили61-летнего жителя Приморского края, который пытался пронести через границу РФ гашишное масло, спрятанное в сигаретах, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.