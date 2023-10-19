Apple запланировала выпуск складного iPad

Компания Apple запланировала выпуск первого складного iPad. Об этом сообщает издание Digitimes.Журналисты медиа изучили цепочки поставок и выяснили, что Apple работает над разработкой планшета со складным экраном.
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