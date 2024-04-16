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Белый дом против разделения законопроекта о выделении помощи Украине и Израилю

Белый дом против разделения законопроекта о выделении помощи Украине и Израилю

Известия/Алексей Агарышев Администрация американского лидера Джо Байдена выступает против того, чтобы палата представителей конгресса Соединенных Штатов разделяла проект закона о поддержке израильской и украинской сторон.

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