Арнольд Шварценеггер снялся в шуточном ролике Netflix и назвал себя новым «директором по экшену»

На YouTube канале Netflix появилась шутка. В главной роли Арнольда Шварценеггера. На видео, звезда «Терминатора» подъезжает на танке к штаб-квартире платформы для стриминга и объявляет себя новым «директором по экшену» на Netflix.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии