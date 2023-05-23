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Арнольд Шварценеггер снялся в шуточном ролике Netflix и назвал себя новым «директором по экшену»

Арнольд Шварценеггер снялся в шуточном ролике Netflix и назвал себя новым «директором по экшену»

На YouTube канале Netflix появилась шутка. В главной роли Арнольда Шварценеггера. На видео, звезда «Терминатора» подъезжает на танке к штаб-квартире платформы для стриминга и объявляет себя новым «директором по экшену» на Netflix.

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