Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Наличники в интерьере: как использовать и с чем сочетать

Наличники в интерьере: как использовать и с чем сочетать

Наличник – это декоративный элемент, который обрамляет дверные и оконные проёмы. Наличники могут быть выполнены из различных материалов: дерева, пластика, металла, гипса и других.

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