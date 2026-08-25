Xiaomi привезла в Россию бытовую технику Mijia: названы цены

Устройства интегрируются с экосистемой умного дома через приложение Xiaomi Home и получают обновления по беспроводной сети Компания Xiaomi начала официальные продажи в России бытовой техники под собственным брендом Mijia.
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